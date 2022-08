Se suprimeix la tarda de preus populars a les atraccions de fira de la Festa Major de la Seu d’Urgell

La festa major de la Seu d’Urgell no tindrà aquest any una tarda de preus populars a les atraccions ubicades al pàrquing del Doctor Peiró, a causa de l’increment dels costos energètics. Tanmateix, els firaires mantindran els preus de l’any 2019, abans de la pandèmia, “per a no perjudicar l’economia dels urgellencs i facilitar que el màxim nombre de persones hi puguin accedir”, segons ha informat l’Ajuntament urgellenc.

La jornada de preus reduïts a les ‘firetes’ és una proposta que tendeix a desaparèixer arreu a petició dels responsables de les atraccions, “pel descontrol que suposa des del punt de vista econòmic i de la seguretat per a les persones”.