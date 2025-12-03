S’autoritza la creació de la universitat privada “UDDI”

El Consell de Ministres ha acordat autoritzar la creació de la universitat privada virtual i semipresencial ‘UDDI’. La sol·licitud de la creació de la ‘UDDI’ s’ha tramitat d’acord amb el reglament d’autorització d’universitats i altres institucions d’ensenyament superior privades del sistema andorrà d’ensenyament superior, modificat pel Decret 15/2023. L’autorització d’aquesta nova universitat compleix amb tots els requisits legals, inclosa l’obtenció d’una avaluació favorable per part de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).
Cal recordar que, tot i l’entrada en vigor aquest dimarts, 2 de desembre, de la Llei de modificació de la Llei d’Ensenyament Superior, que limita l’inici de la tramitació per a noves institucions d’ensenyament superior fins que no es decreti la primera Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior, la tramitació d’aquesta Universitat està inclosa a la disposició transitòria tercera que indica que les sol·licituds presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei han de ser tramitades i resoltes d’acord amb la normativa vigent en aquell moment.
No obstant això, segons la nova llei, aquells centres d’ensenyament superior que han estat autoritzats abans de l’aprovació de l’Estratègia i que incompleixin algun dels aspectes inclosos en aquesta disposaran d’un termini de cinc anys per a adaptar-s’hi.
Aquesta nova Llei estableix el sistema normatiu necessari per a passar del model actual, basat en l’habilitació de centres de forma objectiva i administrativa, cap a un model de discrecionalitat reglada.