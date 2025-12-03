Modificat el Reglament del Servei d’Immigració perquè no hi hagi males praxis en la demanda del document vinculat al contracte de lloguer

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la modificació del Reglament del Servei d’Immigració amb l’objectiu d’evitar que hi hagi males praxis en la demanda del document que cal presentar per a sol·licitar les autoritzacions d’immigració quan no s’és titular del contracte de lloguer de la unitat immobiliària.
La nova mesura eximeix l’ocupant que no és el titular del contracte de lloguer de la unitat immobiliària de presentar el document acreditatiu del consentiment del propietari de l’allotjament quan aquest és el cònjuge o parella de fet inscrita al Registre oficial o els descendents fins al primer grau de la persona el titular del contracte de lloguer.
La modificació puntual del reglament s’ha dut a terme després que s’hagi detectat que algun propietari es negava a donar aquest document acreditatiu a parelles o infants que convivien amb la persona que ja havia obtingut el permís, quan la normativa no s’havia impulsat amb aquest esperit, sinó per a incrementar el nivell de control per a evitar la sobreocupació de les unitats immobiliàries.