Biel Cuen estableix un nou rècord d’Andorra absolut en els 200 metres lliures, a Lublin

La Federació Andorrana de Natació (FAN) ha completat aquest dimecres la segona jornada del Campionat d’Europa de piscina curta, que es diputa a Lublin, amb una actuació històrica de Biel Cuen en els 200 metres lliures. El nedador andorrà ha establert un nou rècord absolut d’Andorra amb un registre d’1:49.37, millorant l’anterior marca que ell mateix havia aconseguit fa pocs dies al Campionat d’Espanya (1:51.39).
Amb aquest resultat, Cuen es converteix en el primer nedador andorrà que baixa d’1:50 en aquesta prova, tant en piscina de 25 metres com en piscina de 50, fet que suposa una fita sense precedents per a la natació del país.
En la mateixa prova, Kevin Teixeira també ha assolit una millora significativa, rebaixant la seva marca personal fins a 1:53.01 (anterior: 1:53.49). Un resultat especialment destacable tenint en compte que els 200 metres lliures són la distància més curta del seu programa habitual, orientat principalment a proves de fons.