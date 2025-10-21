Sarkozy ja ha ingressat a la presó

L’expresident francès i excopríncep, Nicolas Sarkozy, ha entrat, finalment, aquest dimarts al matí a la presó per a complir amb la condemna de cinc anys. Està condemnat per associació il·lícita en un cas de finançament il·legal del règim libi, durant la seva campanya presidencial de 2007. Nicolas Sarkozy, de 70 anys, ha estat acompanyat en tot moment per la seva dona, l’excantant i actriu Carla Bruni. L’excopríncep ha accedit en cotxe al centre penitenciari de la Santé, a París, on haurà de complir la condemna imposada.
La premsa francesa destaca que Sarkozy s’haurà de preparar ell mateix l’esmorzar mentre sigui a la presó, en una cel·la individual d’11 metres quadrats, amb dutxa, lavabo i una petita nevera. Només podrà mantenir converses amb els funcionaris, però disposarà d’un servei de televisió de pagament. També tindrà telèfon fix, des del qual només podrà trucar a números prèviament autoritzats.
L’expresident de França, que ha proclamat insistentment la seva innocència, ha denunciat ser víctima d’un escàndol judicial. A la presó, Sarkozy estarà aïllat de la resta de presos i confia a sortir com més aviat millor, donat que ha recorregut contra la sentència. De fet, preveu demanar la llibertat condicional ben aviat.