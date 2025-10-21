L’estand de FEDA a la Fira proposa “petjades de canvi” per la transició energètica

‘Petjades de canvi’ és la proposta que presentarà FEDA per a la 46a edició de la Fira d’Andorra la Vella. Concretament, en aquesta edició les persones que visitin l’estand podran resseguir les accions que es poden fer per a avançar en la transició energètica, centrades en tres grans àrees: mobilitat, la reducció de la petjada de carboni i l’ús de les energies renovables.
Això es podrà fer de la mà de la Bruna, una jove que viu a l’altre costat del ‘conte viu de l’energia’, i que travessa les pàgines per a saltar al món real per a explicar aquesta història a totes aquelles persones que s’acostin a l’estand de FEDA. Mitjançant una activitat interactiva, grans i petits podran descobrir com millorar en matèries tan importants com reducció d’emissions o estalvi energètic.
A més a més, l’estand de FEDA, que estarà en el pavelló central de la Fira, enguany comptarà amb dues activitats més: una directament relacionada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), i una segona que és una col·laboració amb una entitat de prestigi internacional, que se centrarà en el foment de l’estalvi energètic, que s’anunciarà pròximament.
Pensant en clau de futur, FEDA ha adjudicat la construcció de l’estand per dos anys, fet pel qual l’estructura de l’espai s’emprarà en dues edicions de la Fira. L’estructura s’ha executat, en gran mesura, amb productes de proximitat i reciclables.
Tal com va succeir en l’edició de 2024, FEDA farà el càlcul de la petjada de carboni que suposa l’elaboració de l’estand i prendrà mesures de compensació de les emissions que se n’hagin pogut generar.
La Fira d’Andorra la Vella obrirà les portes el divendres, 24 d’octubre, a les 11 hores, i rebrà visitants fins al diumenge 26 a les 19 hores.