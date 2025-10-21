El ministre Casal destaca la tasca del Cos de Banders, essencial per al manteniment del medi natural “tret identitari del país”

Els banders han celebrat aquest dimarts al matí la festivitat del Cos, Sant Francesc d’Assís, amb la voluntat de continuar sent el cos de l’Administració que vetlla per les muntanyes, la fauna i la flora així com per al compliment de les diverses normatives de caça i pesca. L’acte, que s’ha celebrat a la caserna del Cos de Banders, ha comptat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó.
Espot i Casal han reconegut la tasca imprescindible que duen a terme els banders arreu del país. El cap de Govern ha subratllat que “els banders sou els guardians del nostre entorn natural. Amb dedicació i compromís protegiu les nostres muntanyes, vetlleu per la fauna i la flora i el respecte entre l’activitat humana i el medi ambient”. També ha recordat que el Cos de Banders, amb 37 anys d’història, ha adquirit un paper social fonamental en la sensibilització ciutadana i l’educació ambiental.
El ministre Casal ha remarcat la feina discreta, però essencial dels banders, que “contribueix a preservar, protegir i fer conèixer la natura andorrana, aquest 90% del nostre territori format per muntanyes, llacs i serres”, i ha remarcat el paper clau del Cos en el debat sobre el model de país i la sostenibilitat. En aquest debat, “el Cos de Banders té un paper clau, perquè la vostra feina contribueix a definir aquest equilibri entre desenvolupament i preservació, alhora que vetlleu per la conservació d’un dels trets de la nostra identitat”, ha recordat.
En aquesta mateixa línia, el titular de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha recordat que el Govern treballa en la creació d’un nou parc natural que ajudi a protegir un 15% més de territori, arribant a assolir tenir el 30% del país sota figures de protecció. També ha apuntat que, recentment, l’Executiu ha aprovat nous plans de recuperació d’espècies en perill d’extinció, arribant a més d’una vintena de plans en marxa. “Aquests plans de recuperació tenen com a objectiu continuar preservant aquestes espècies i els seus hàbitats, perquè les nostres muntanyes no serien el mateix sense la riquesa i excepcionalitat dels animals salvatges que l’habiten”, ha defensat Casal.
Millores professionals i legislatives
Un dels punts centrals dels discursos ha estat la celebració per l’assoliment de l’acord entre els sindicats de la Funció Pública i el Govern per a la revaloració salarial. En el cas del Cos de Banders, tal com ha destacat Casal, l’entesa ha suposat un increment del 12% de mitjana del salari base dels membres actuals del Cos. Un fet que “dignifica la professió i la fa més atractiva per a nous agents”, assegurant el relleu generacional i la continuïtat d’una tasca essencial pel país.
A més, el ministre ha anunciat que el pressupost de l’any que ve incorporarà noves inversions en equipaments i material tècnic. En aquest punt, ha recordat que any rere any el departament disposa d’una major disponibilitat pressupostària amb un increment del 44% en recursos destinats a inversió, sense tenir en compte la millora de les condicions salarials, entre el 2023 i el pressupost projectat per al 2026. “L’objectiu és clar: donar-vos el múscul necessari per a continuar fent la vostra feina amb excel·lència, i dignificar una professió essencial per al país”, ha apuntat Guillem Casal.
Finalment, s’ha destacat la recent modificació i aprovació de la Llei de caça i pesca, treballada conjuntament amb la Federació Andorrana de Caça i Pesca i amb el suport tècnic del Cos de Banders. Aquesta reforma ha permès modernitzar el sistema, fer-lo més participatiu i garantir una gestió més sostenible i respectuosa amb el medi natural. I, el nou reglament de caça, per exemple, ha introduït canvis en la setmana de caça de l’isard i ha reforçat la prevenció de malalties de la fauna salvatge.