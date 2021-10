Sempre he pensat que no deu ser gens fàcil, trobar el moment per fer saber al teu entorn que ets una persona gai, o lesbiana, després de guardar-ho en secret molt temps, per les conseqüències imprevisibles que el fet de revelar-ho pot comportar en les relacions personals.

A causa de l’estigma social i la duresa de les actituds d’homofòbia, malauradament encara ara existents, per què una persona voldria “sortir de l’armari”? Penso que poden ser múltiples i variades les motivacions que portin a decidir donar el pas o abstenir-se’n.

De les dues opcions a l’abast, en un sentit o en un altre, la que s’esculli, després de meditar-ho en profunditat, crec que ha d’estar totalment explorada, si convé amb ajuda d’un professional, per evitar de totes passades resultar-ne malparat.

El reconeixement, el respecte i la plena acceptació de la diversitat crec que permet múltiples possibilitats en el procés d’autoafirmació de la homosexualitat. Crec fermament que es tracta d’ acceptar-la, com una variant de la sexualitat.

Sembla que, en general, com més bé es troben amb ells mateixos, més prompte comencen a sentir-se confortables amb els altres.

Al meu parer, aquest és un aspecte a tenir molt en compte perquè està demostrat que com més alta és la nostra autoestima i pròpia acceptació, millor podem donar i rebre afecte.