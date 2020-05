Saps com rentar els texans de manera correcta?

Els nostres texans són la peça infal·lible del nostre armari. Perquè els conservis en bon estat, en aquest article t’ensenyem com rentar-los de la forma correcta.

1. Abans de començar a rentar, recorda que has de llegir les etiquetes de la roba. Selecciona a la teva rentadora un cicle delicat, encara que algunes tenen en la seva configuració un cicle especial per a aquest teixit. D’aquesta forma podràs cuidar el material i el seu color. Has de tenir molta cura amb el detergent que usis i evita tirar blanquejadors.

2. Com a recomanació al primer punt, no has de rentar les peces de texans en excés, et recomanem usar-les diverses vegades. Encara que creguis que és antihigiènic, és un bon truc per a conservar-los.

3. Rentar els texans a l’inrevés és un bon consell, d’aquesta forma cuides que la tela no es destenyeixi. No oblidis treure tot el que tinguis dins dels pantalons i si els inclous amb altres pantalons, cuida que aquests no destenyeixin.

4. Rentar amb aigua freda permet que el color dels teus texans romangui intacte, però per contra, l’aigua calenta pot descolorar i a més encongir el texà.

5. Tot just després de rentar-los, deixa’ls assecar a l’aire lliure i no en l’assecadora. Si els col·loques a l’aire lliure no molt a prop del sol s’assecaran millor i no es desgastarà la tela.

Per tuhogar.com