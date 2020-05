Creixement personal: Reprendre o reiniciar

Us deixo una còpia exacta d’internet sobre aquest tema. “La Reial Acadèmia Espanyola assenyala que el verb reiniciar ha d’usar-se per a al·ludir al fet de tornar al principi d’una activitat suspesa, mentre que el verb reprendre és l’adequat per a parlar d’alguna cosa que torna a posar-se en marxa a partir del punt en el qual es va parar”.

En aquests moments més difícils, per a uns que per a uns altres, val la pena pensar en cada terme. Si hem perdut el treball o el negoci tal vegada el més adequat seria la paraula reiniciar perquè hem de tornar a l’inici a buscar treball. Reprendre serà per a aquells que tornin als seus treballs i negocis de manera normal.

No tinc clar que se li pugui dir normal a res en l’actualitat. Sigui com sigui, reprendre ara la vida laboral tindrà l’estrès i la preocupació de la situació actual i el temor al contagi i la tranquil·litat de conservar aquesta vida laboral. Per a aquells que la paraula sigui reiniciar, l’estrès i la preocupació són per trobar una nova font d’ingressos.

Si pogués existir algun avantatge seria la de canviar, si tens la possibilitat, a alguna cosa que t’agradi més. Parlem de reiniciar o de reprendre. Les nostres forces per a aquest repte estan dins de nosaltres.

Força, voluntat, ànim i actitud. La dificultat seran les mateixes. La manera d’enfrontar-se a elles marcarà la diferència.

