S’aproven 4.910 autoritzacions d’immigració de la quota per a la temporada d’hivern 2022-2023

Ja es coneixen les quotes especials d’autoritzacions d’immigració aprovades per a la temporada d’hivern 2022-2023. En concret, s’han aprovat 4.910 permisos, una xifra que representa un 16,90% més que les 4.200 autoritzacions aprovades per a la temporada 2021-2022.

Per a fixar el contingent de la present temporada, ampliable en un 30%, s’ha tingut en compte la previsió de necessitats i consums de les empreses de la temporada 2021-2022 (4.456 autoritzacions), així com les demandes manifestades pels agents econòmics.

Del total d’autoritzacions de temporada, 2.845 corresponen al sector hoteler, 1.003 a treballadors de les pistes d’esquí, 582 establiments hostalers de les pistes, 35 a agències de viatges, 360 comerços de les pistes i 85 al sector de la neteja. Les autoritzacions que han tingut l’increment més notable han estat el sector hoteler, l’hostaleria a les pistes, i els comerços a les pistes; amb un augment d’un 22,79%, d’un 21,50%, i d’un 13,92%, respectivament en comparació amb la temporada 2021-2022.

Pel que fa al repartiment de les quotes, es preveuen 4.713 per a temporers i 197 per a fronterers temporers. En relació amb la procedència dels treballadors, tenint en compte que el Reglament de quota especial aprovat per a la temporada d’estiu 2022 en el sector hoteler no preveia cap limitació per a la contractació de nacionals extracomunitaris, aquesta temporada d’hivern s’elimina aquesta limitació per a tots els sectors econòmics concernits per les quotes d’hivern.

L’objectiu és d’una banda, que les empreses del sector hoteler puguin mantenir tots els treballadors que van contractar en mèrits de dita quota i, d’altra banda, es fa extensiu als altres sectors a fi d’evitar discriminacions entre ells. Sobre el termini de presentació de les sol·licituds, s’obrirà amb la publicació del reglament al BOPA i es perllongarà fins al 31 de març del 2023. La durada màxima de les autoritzacions és fins a l’1 de maig del 2023.

Els titulars d’autoritzacions temporals d’immigració del sector hoteler de la temporada d’estiu 2022, poden, a comptar de la publicació al BOPA del Reglament de quota, procedir a sol·licitar la nova autorització temporal d’immigració per a la temporada d’hivern sense necessitat d’haver d’esperar al venciment de l’actual autorització.

El Govern aprova una quota general de 1.200 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer

En paral·lel, el Consell de Ministres també ha aprovat el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer. El nombre total d’autoritzacions de residència i treball que es poden lliurar és de 936, i el nombre d’autoritzacions de treball fronterer que es poden lliurar és de 264, la qual cosa representa un nombre global de 1.200 autoritzacions.

Aquesta xifra, com és habitual, es pot ampliar en un 30%. Es tracta del mateix nombre de permisos que en la darrera quota, que es van aprovar a l’abril d’enguany i té vigència fins al 31 d’octubre d’enguany.

Així, per a donar continuïtat a la quota en vigor, el termini per a presentar les sol·licituds d’autoritzacions al Servei d’Immigració a l’empara d’aquest Reglament s’inicia a partir de la data en què entri en vigor aquest Reglament i s’acaba el 30 d’abril del 2023.

Com a principal novetat d’aquest Reglament en relació amb l’anterior, cal destacar que s’ha aprovat una flexibilització del requisit d’experiència professional per als temporers que hagin treballat amb anterioritat a Andorra durant 3 o més temporades en la mateixa ocupació. No obstant això, l’exigència inicial de 4 anys d’experiència acreditable per al personal nouvingut no es modifica.