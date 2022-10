Maroš Šefčovič visita Andorra en el marc de la negociació de l’Acord d’associació

El cap de Govern, Xavier Espot, rebrà aquest dijous al vicepresident de la Comissió Europea i màxim responsable polític de la negociació de l’Acord d’associació, Maroš Šefčovič, que visitarà oficialment Andorra. El desplaçament, el primer que es fa al país per una autoritat europea d’aquest rang, s’emmarca en les relacions actuals entre Andorra i la Unió Europea (UE) per la negociació de l’Acord d’associació i té com a objectiu poder ensenyar de primera mà la realitat andorrana perquè es puguin copsar les demandes i especificitats del país.

D’aquesta manera, s’ha previst una agenda de treball força àmplia perquè el vicepresident pugui parlar amb tots els actors polítics, econòmics i socials del país. Després d’una primera trobada entre el cap de Govern i el vicepresident, Šefčovič es desplaçarà fins al Consell General on mantindrà una reunió amb la sindicatura i els representats dels grups parlamentaris.

Les reunions de treball amb el Govern i amb les entitats econòmiques i socials se celebraran a les dependències de Ràdio Andorra, centre històric rehabilitat i que actualment és la seu del Ministeri de Turisme. Finalment, Šefčovič també es podrà reunir amb entitats cíviques i socials.