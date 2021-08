S’aprova una ampliació de 370 autoritzacions de la quota general de residència i treball

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Reglament d’ampliació de 370 permisos de la quota general d’autoritzacions de residència i de treball i de les autoritzacions de treball fronterer, que ja va aprovar el Govern pel període comprès entre el maig i l’octubre del 2021.

El primer Reglament representava un contingent de 530 autoritzacions –413 de residència i de treball i 117 de treball fronterer–, ampliable, com és habitual, en un 30%. A hores d’ara s’estan exhaurint el nombre global d’autoritzacions establertes inicialment.

Per tant, es considera necessari respondre a aquesta demanda de manera immediata i fer possible que les sol·licituds per a obtenir autoritzacions d’immigració puguin continuar sent ateses degudament, a fi de facilitar la bona marxa de l’economia durant els mesos vinents.

Així doncs, l’ampliació aprovada avui preveu 370 permisos. En concret, del total de 370 autoritzacions es poden lliurar 288 de residència i de treball i 82 de treball fronterer.