S’aprova un paquet de mesures obligatòries per a impulsar l’estalvi energètic a l’Administració general

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret de mesures d’estalvi energètic de l’Administració general per a aconseguir un reducció de la despesa en matèria energètica durant els mesos vinents i també per a posar la base sòlida necessària per a una gestió racional i sostenible de l’energia, i l’impuls d’un model energètic sobri.

“En aquest context, és de cabdal importància que els gestors públics, la ciutadania i els responsables de les activitats econòmiques del país prenguin consciència de la necessitat d’adoptar patrons d’austeritat i d’estalvi energètic”, ha ressaltat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

Així mateix, la titular de Medi Ambient també ha explicat que a través de l’estalvi d’energia, des d’ara, es podran garantir millors condicions de cara a l’hivern, i alhora es podrà limitar l’increment dels preus de l’energia. “Actuar amb anticipació també distribueix els esforços al llarg del temps, alleuja les preocupacions sobre el mercat i la volatilitat dels preus, i permet dissenyar millors mesures específiques i rendibles de protecció”.

Sota el rol exemplar de l’Administració, el Govern ha aprovat aquest dimecres el Decret, d’obligat compliment, que defineix un paquet de 20 mesures per a impulsar l’estalvi energètic. Les accions s’apliquen a l’Administració general, a les entitats parapúbliques o de dret públic i a les societats públiques amb participació majoritària de l’Administració general.

Calvó ha avançat que també es treballa juntament amb els comuns i els actors econòmics perquè puguin adoptar mesures de caire similar a les que ha aprovat aquest dimecres el Govern. “La unió d’esforços és cabdal per a assolir un estalvi generalitzat”, ha apuntat.

20 mesures per impulsar l’estalvi a l’Administració

Així, i entrant al detall de les mesures, s’estipula que la temperatura dins dels edificis no pot ser inferior a 26ºC durant els mesos d’estiu, ni superiora 20ºC durant els mesos d’hivern i queden prohibides les estufes, ventiladors o aires condicionats d’ús individual.

Pel que fa a l’enllumenat, en horari laborable es recomana no fer ús de la il·luminació artificial en els moments en els que sigui suficient la il·luminació natural. Es verifica sempre que les llums estiguin apagades abans de marxar del lloc de treball. En horari no laborable les llums han d’estar apagades. El personal de neteja només mantindrà enceses els llums de les zones on està treballant, apagant les al sortir de cada local.

Sobre l’enllumenat exterior, sigui informatiu o ornamental, s’apagarà a les 20:00 h. L’enllumenat de Nadal funcionarà com a molt durant el període comprés entre l’1 de desembre i el 15 de gener, respectant en qualsevol cas l’horari de funcionament que es fixa, com a màxim, des les l’inici de la foscor fins a les 0:00 h.

El Decret també incideix en els aparells electrònics i equipaments informàtics. Així, s’han d’apagar tots els equips elèctrics i electrònics que estiguin en les taules de treball dels usuaris o en els espais comuns quan s’acaba la jornada laboral. S’han de desendollar els equips no imprescindibles quan s’acaba la jornada laboral.

Exceptuant els servidors i els ordinadors que permeten fer teletreball, cal apagar ordinadors cada dia a l’acabar la jornada laboral. Les pantalles s’apagaran sense excepcions cada dia a l’acabar la jornada laboral. Els routers que només generen wifi interna també s’apagaran fora de l’horari laboral.

A més, el text aprovat aquest dimecres també defineix els criteris que cal seguir en l’adquisició de vehicles, subministrament d’aparells i equips, buscant sempre els més eficients energèticament. També s’inclouen criteris per a racionalitzar la despesa de l’energia en la contractació pública com, per exemple, en els nous projectes de construcció, reforma d’edificis o d’instal·lacions, i en l’adquisició d’aparells relacionats amb l’energia.

Alhora, s’implanta una estructura de seguiment centrada en la figura del gestor energètic, responsable de seguir, coordinar i assegurar el compliment de les previsions del Decret. Per a poder avaluar l’eficàcia de les mesures preses, analitzar els resultats obtinguts i definir altres mesures, s’han de poder mesurar una sèrie d’indicadors.

Per aquest motiu, es crea un sistema d’informació per a facilitar la presa de decisions. Finalment, es preveu l’elaboració d’un pla d’actuació a fi d’assentar les bases que permetin la implantació d’un model energèticament sobri a l’Administració general i entitats relacionades.