El Portal de l’Empleat per als treballadors de l’Administració entrarà en funcionament el dia 12

El Ministeri d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, posa en funcionament, a partir del dilluns 12 de setembre, el Portal de l’Empleat, un servei digital que facilita l’accés a la informació i a la comunicació amb els treballadors de l’Administració General i els Cossos Especials.

A traves d’aquest canal es pot accedir a informació d’interès per als empleats públics com ara les seves nòmines, la publicació d’edictes o concursos de lloc de treball. També integra un servei de vídeo conferències i una aplicació per a poder consultar el correu electrònic personal, així com altres serveis d’utilitat per als treballadors. Compta, a més, amb un assistent virtual que orientarà la recerca d’informació. El Portal de l’Empleat també inclou un espai reservat a la informació sindical.

Aquesta eina digital permet l’automatització i digitalització de tràmits habituals i ofereix un fàcil accés a tota la informació d’interès dels treballadors públics.