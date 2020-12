S’aprova l’adjudicació dels treballs de construcció d’una nova sala de control a l’Estadi Nacional

El Govern ha acordat l’adjudicació dels treballs de construcció d’una nova sala de control a l’Estadi Nacional a l’empresa Construccions Modernes per un import de 69.941,26 euros. Aquestes obres donen resposta a una demanda de la UEFA a la Federació Andorrana de Futbol de dotar d’aquestes instal·lacions aquesta infraestructura esportiva.

D’aquesta manera es construirà un tancament exterior, que es dividirà en tres espais: la mencionada sala de control, una sala de reunions i un despatx.

Es preveu que aquestes noves instal·lacions se situïn a sobre dels actuals vestidors de rugbi, on actualment hi ha situades les antenes de Ràdio i Televisió d’Andorra –i que, consegüentment, s’hauran de desplaçar per tal de poder dur a terme les obres–. El termini d’execució previst pels treballs és de dos mesos.