Detingut un jove de 29 anys per celebrar una festa nombrosa i amenaçar la Policia

El 04/12/2020 a les 06:26 hores a Escaldes-Engordany, una dona i un home residents de 25 i 27 anys, com a presumptes autors dels delictes de maltractaments en l’àmbit domèstic i contra salut pública. Requerits en una residència per una discussió entre parella a l’interior d’una cambra, i que deriva en una agressió mútua . Durant el control dels interessats, aquests manifesten haver consumit cocaïna , trobant-se en possessió de restes de la substancia esmentada.

El 05/12/2020 a les 02:15 hores a Encamp, un home resident de 29 anys, com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces i resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions. Requerits en un domicili particular per quan s’estaria duent a terme una festa . L’interessat, que formava part d’un nombrós grup de persones que es trobaven a l’interior de l’esmentat domicili, reacciona de manera desproporcionada envers els agents en el moment de ser controlat.

El 05/12/2020 a les 19:05 hores a Andorra la Vella, un home resident de 33 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-.

A les 18:33 hores, som requerits via telèfon des de l’hospital per una persona que ha patit una agressió.

De l’enquesta efectuada, es desprèn que l’interessat és agredit amb un cop de puny al rostre per un company de treball en el transcurs d’una discussió verbal, ocasionant-li lesions de caràcter greu.

Identificat l’agressor, es controlat i es procedeix a la seva detenció.