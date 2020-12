L’Associació de Pisters lamenta la no obertura de pistes i ofereix la seva ajuda

Des de l’Associació de Pisters Socorristes d’Andorra han emès un comunicat on “lamenten la notícia coneguda el passat 3 de desembre respecte a l’obertura de les estacions d’esquí, tant per als professionals del País i de fora que depenen d’aquesta obertura i que de moment es queden sense feina fins a nou avís, com per a la resta d’activitats i negocis que en depenen directament”.

A més , afegeixen, “l’evolució de la pandèmia aquestes últimes setmanes ens preocupava a tots i entenem perfectament la decisió presa per part de Govern”.

Així mateix, com a col·lectiu format en emergències sanitàries, “oferim tot aquest recurs humà per al que es cregui convenient per tal de tirar endavant el país”.

D’altra banda expliquen que “per a qualsevol qüestió o inquietud i mirar d’ajudar en tot el que es pugui a tots els companys que ens trobem en aquesta situació sobrevinguda, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu electrònic: associaciopisterssa@gmail.com“.

Finalment informen, també, que “estem treballant per poder realitzar de la millor manera possible la presentació oficial de l’associació i que en breu ho notificarem”.