S’aprova la nova composició dels membres del Comitè Andorrà del Voluntariat

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, la quarta renovació de la composició del Comitè Andorrà del Voluntariat (CAV), l’òrgan encarregat de promoure la participació de la societat i les seves entitats en accions de voluntariat, amb funcions de promoció i difusió en aquesta matèria. El comitè el formen membres del Govern, i dels comuns, representants de diferents entitats així com representants dels voluntaris.

Així doncs, el Comitè Andorrà del Voluntariat està presidit pel ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy. El cap d’àrea de l’Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat, Joaquim Pujol, n’exerceix la secretaria. En representació de les corporacions parroquials, els membres són la cònsol menor d’Ordino, Eva Choy, i la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina.

En quan als membres provinents de les entitats que treballen amb voluntaris, en representació del Centre de la Cultura Catalana, s’ha nomenat a Teresa Cabanas, que n’exercirà la vicepresidència; de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats, Carlos de Jesús Caiado; el Fòrum Nacional de la Joventut està representat per Joan Toribio; per part de Bomosa hi ha present Albert Batalla; per part d’Amida, Agustina Grandvallet, representant la Creu Roja hi ha Sandra Gómez; i Protecció Civil està representat per Yolanda Font.

I finalment, en representació dels voluntaris, els membres escollits han estat Anna Parramon; Victòria Ticó; Mateu Bracque; Jordi Silvestre; i Digna Rodríguez.