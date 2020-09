S’aprova el Reglament de reconeixement de la condició de família monoparental

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, el Reglament de reconeixement de la condició de família monoparental amb un títol acreditatiu, que té l’objecti últim d’equiparar els avantatges d’aquest tipus de nucli als de les famílies nombroses. Així doncs, l’objectiu és identificar i millorar l’economia de les famílies monoparentals, a més a més de les nombroses. De fet, el nou text unifica les condicions i requisits per ser reconegut com a monoparental o nombrosa en un sol Reglament.

En termes generals, es considera família monoparental la unitat familiar composta per un pare o una mare o un avi o àvia, o un altre familiar consanguini fins al segon grau inclòs en la unitat familiar, que conviu amb una o més persones menors d’edat. El nou text també contempla com a família nombrosa altres casos concrets. La família monoparental perd aquesta condició en el moment en què la persona que encapçala la unitat contrau matrimoni o constitueix una unió estable, d’acord amb la legislació vigent, o bé es deixa de complir qualsevol de les condicions establertes reglamentàriament.

Amb caràcter general, els requisits per a ser reconegut com a família monoparental són, entre d’altres, que les persones membres de la unitat familiar de convivència acreditin residència efectiva i permanent a Andorra. S’exigeix també que els fills convisquin amb el progenitor, excepte quan es tracti de separacions temporals per raó d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars. Els fills han d’estar solters i siguin menors de 18 anys, excepte si tenen la condició de persona amb discapacitat reconeguda per la Comissió Nacional de Valoració (Conava), que no es limita l’edat; o si cursen estudis, que s’amplia el límit d’edat fins els 25 anys inclosos.

Els fills han de dependre econòmicament del progenitor. Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que els fills o filles no obtinguin, cadascun d’ells, uns ingressos per rendiment del treball iguals o superiors, en còmput anual, al LECS personal vigent.

El Reglament també contempla com a família nombrosa altres casos concrets:

– Aquella en la que el pare o la mare, amb fills a càrrec, conviu de forma habitual amb una altra persona amb la qual no té relació matrimonial o d’unió estable de parella, d’acord amb la legislació aplicable.

– Aquella en la que el pare o la mare té atribuïda la guarda del/s fill/s i no percep la pensió per als aliments del/s fill/s establerta judicialment o, tot i percebre-la, aquesta pensió és inferior a l’import del LECS vigent mensual per a cada fill.

– Aquella constituïda per un progenitor amb fills a càrrec, quan hi hagi separació de fet, legal o divorci dels progenitors, sempre que estiguin sota la seva dependència econòmica, o tinguin atribuïda la guarda i custòdia.

– Aquella constituïda per un progenitor amb fills a càrrec en cas de defunció de l’altre progenitor, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat o d’orfenesa.

– Aquella en la que la progenitora amb fills a càrrec ha patit violència de gènere d’acord amb la Llei 1/2015, del 15 de gener, per l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

– Aquella en la qual el progenitor amb fills a càrrec ha patit abandonament de família per part de l’altre progenitor o convivent.

El Reglament entrarà en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).