Compromís del Govern d’obrir un concurs per a cobrir 13 places d’agents de Duana

Commemoració del Dia internacional de les Duanes (SFGA)

El Govern recupera la celebració del Dia del Cos de Duana, després d’anys sense commemorar aquest dia internacional, amb l’organització d’un acte commemoratiu aquest dimecres a la tarda al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La voluntat de l’Executiu és reconèixer i honorar la tasca que duen a terme els professionals que integren el Cos, segons ha indicat el cap de Govern, Xavier Espot, durant el seu discurs. Per aquest motiu, Espot ha aprofitat l’acte per a recordar el compromís del Govern d’obrir aquest 2025 un concurs per a la cobertura de tretze places d’agents duaners, dos de caps de brigada i tres d’administradors, aquestes dos darreres posicions s’hi accedirà per promoció interna.

“La incorporació dels nous professionals ens permet avançar en competitivitat, en el control a l’entrada de mercaderies, per a assegurar-ne i verificar-ne la qualitat i autenticitat, en la seguretat i en la recaptació”, ha assegurat el cap de Govern. Cal recordar que a principis d’aquest mes de gener s’incorporaven al Cos sis nous agents, quatre homes i dues dones. Amb aquestes noves incorporacions, el Cos de Duana disposa de 45 funcionaris assignats als punts fronterers.

Per la seva banda, el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha aprofitat la celebració d’aquest dimecres per a recordar que “el Cos de Duana és un cos, molt sovint poc conegut, però amb una gran rellevància per al nostre país”, ja que els agents duen a terme tasques de l’àmbit fiscal, econòmic i de protecció de la societat. Concretament, en l’àmbit fiscal, Lladós ha destacat que la Duana recapta més del 40% dels ingressos de caràcter tributari de l’Estat, prop de 240 milions d’euros el 2024. “Són ingressos essencials per al pressupost del Govern i que reverteixen en el bé de tots els ciutadans i darrere de tot això hi ha la vostra dedicació i professionalitat”, ha afegit.

El titular de Finances ha apuntat, durant el seu discurs, els reptes de futur del Cos de Duana: l’aplicació del nou Codi de Duana; l’inici dels treballs per a l’adhesió al Conveni de Kyoto i, finalment, continuar amb la preparació de la Duana per als canvis derivats de l’Acord d’associació amb la UE. “Amb l’Acord d’Unió Duanera de l’any 1990, Andorra, i en particular la Duana, ja ha demostrat la capacitat d’operar dins del marc normatiu europeu, i ara hem de continuar en aquest camí”, ha clos Ramon Lladós.

Seguint el fil del cap de Govern i el ministre de Finances, el director del Departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, ha afirmat que “per a donar compliment a la seva comesa, la Duana, en els darrers anys, s’ha anat dotant dels recursos tècnics i materials necessaris, així com de la capacitació que requerien aquests nous recursos, donant lloc a una Duana moderna, preparada”. Carles Ferreira també ha assegurat que aquest 2025 s’impulsarà l’eficàcia, millorant en l’àmbit tecnològic; la seguretat, augmentant la lluita contra les activitats il·lícites; i la prosperitat de la Duana, facilitant el comerç i dotant l’Administració dels recursos econòmics necessaris.

Finalment, l’acte celebrat aquesta tarda de dimecres ha servit per a reconèixer la trajectòria i la dedicació de cinquanta-quatre agents del Cos de Duana en actiu i ja retirats. A més, en agraïment per la col·laboració entre administracions, s’ha lliurat un reconeixement a la Duana de la Farga de Moles de la Dependència Regional de Duanes i IE de Catalunya.