Santa Coloma, de festa major entre el 20 i el 22 d’agost

La Comissió de festes de Santa Coloma, amb la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella, organitza enguany una festa major sense restriccions per la pandèmia. Així doncs, recupera alguns dels esdeveniments més populars i multitudinaris, com l’aperitiu i l’arrossada popular, que l’any passat es van suspendre per a evitar contagis de Covid-19.

El tret de sortida a la festa major serà el dissabte 20 d’agost, a les 10.30 h, amb una gran traca pels carrers de Santa Coloma. A la tarda, se celebrarà un concurs de petanca, una gimcana infantil i el concurs de menjar flams. El ball de nit amb Kool Age iniciarà les activitats nocturnes a les 23 hores. A la mitjanit, tindrà lloc una gimcana nocturna, i a les 01 h de la matinada, arribarà el concert de Manu & The Vodka’s i discomòbil.

El diumenge 21, a les 12 h, se celebrarà la missa solemne a l’església de Santa Coloma, seguida d’un aperitiu a la Plaça Major. Alhora, es farà una ballada de sardanes amb la cobla Juvenil Ciutat de Solsona a l’aparcament d’Enclar, on a les 14 h se servirà l’arrossada popular. A la tarda, hi ha programat un concurs de botifarra, havaneres i rom cremat, i ball de tarda per a la gent gran. Diumenge, també, se celebrarà la Nit de Rock amb actuacions dels grups Freyja, Perifèria i Pas’N’fals, que acabarà amb discomòbil a la matinada.

Les activitats de l’últim dia de Festa major (dilluns 22), començaran a les 11 h amb la festa de l’escuma, a la plaça major. A la tarda, karaoke i xocolatada, a les 17 h. I, a partir de les 22.30 h, fi de festa a l’aparcament d’Enclar amb el ball de nit a càrrec de Duet Join, i la discomòbil amenitzada per DJ Andrius.