Alt Urgell: la 15a Trobada d’Aristot se celebrarà aquest diumenge

Tot a punt per a la 15a edició de la Trobada d’Aristot, que se celebrarà aquest diumenge, 21 d’agost, a partir de les 8 del matí, i serà puntuable per a la Copa Catalana FEEC de Curses per Muntanya. La cita de l’Alt Urgell enceta el conjunt de les tres últimes proves del circuit català i també suposa la represa del Cadí Circuit Fer després de la pausa del mes de juliol.

Les inscripcions per a participar-hi es poden fer a través del web de la cursa i també des d’un enllaç al portal de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Tot i aquesta inclusió a la Copa Catalana, l’organització manté la denominació original de la prova per a reivindicar-ne l’esperit festiu amb què va néixer, amb l’objectiu de complementar la Festa Major d’Aristot i donar vida al poble. “La Trobada és més que una cursa: és un moment de trobada de totes les persones d’Aristot”, assenyalen els organitzadors, que afegeixen: “Un grup de gent va començar fa 15 anys a pensar la prova esportiva, que continua amb el sentiment, les ganes i l’alegria de veure que els corredors gaudeixen amb llibertat dels paisatges del nostre territori”.

Els promotors de la cursa fan també una crida a respectar el medi natural: “Passem per llocs privilegiats i cal cuidar-los”.

Pel que fa al recorregut, una part és nou, tot i que es mantenen les tres distàncies habituals: 23 km, 16 km i 10 km. A més, continua el format de cursa caminada de 6,2 km, apta per a tots els nivells.

El recorregut més exigent (Trail) té un desnivell positiu de 1.750 metres. Surt d’Aristot i té controls i avituallaments al Pla de la Llet, el cim del Turó Punçó, sota el Punçó, Castellnou de Carcolze i Torrent, des d’on s’arriba a la meta novament a Aristot. És un recorregut circular que passa per la part nord-oest del Baridà.

Calendari del Cadí Circuit Fer

Al Cadí Circuit Fer s’han disputat fins ara cinc curses: la primera edició de l’Embarrancada (cursa amiga), la Volta Peramola, la Berén-Sant Quiri, l’Escanyabocs i l’Arruix de Santa Fe. Després d’Aristot, el calendari continuarà amb la Radikal Estana (10 de setembre), La Foranca d’Alàs (9 d’octubre), la Vertical Urgellet de la Seu (16 d’octubre), la Marató de Boumort (26 d’octubre) i la Travessa Transfronterera entre la Seu i Sant Julià de Lòria, que enguany clourà la lliga de curses, el 5 de novembre.

De moment, la classificació general femenina la lidera Mireia Monistrol, seguida de Sònia Pascuet (2a) i Àngels Vidal (3a). Al rànquing masculí, les posicions de podi les ocupen Jordi Gallego (1r), Marc Soler (2n) i Àlex Munyós (3r).