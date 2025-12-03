Sant Julià reforça la higiene pública amb una nova ordinació i una campanya de civisme

El Comú de Sant Julià de Lòria impulsa una nova estratègia integral per a reforçar la higiene pública i reduir les conductes incíviques detectades a la parròquia. Aquesta actuació s’emmarca en l’aprovació de l’Ordenació reguladora de la higiene pública i recollida de residus, que es votarà en la sessió de Comú del divendres, 4 de desembre, i que actualitza la normativa actual vigent des dels anys vuitanta.
L’increment de brutícia a la via pública, el dipòsit incorrecte de residus, l’abandonament de voluminosos fora d’horari, la no recollida d’excrements i l’alimentació d’animals a l’espai públic són alguns dels comportaments que han motivat aquesta revisió.
La normativa incorpora la figura de l’inspector cívic, que combinarà tasques d’informació i sensibilització a la ciutadania amb l’aplicació del règim sancionador, que preveu multes que poden anar dels 60 als 1.500 euros, en funció de la gravetat de la infracció, i preveu una política de tolerància zero davant les conductes incíviques. Estarà operatiu a principi d’any i entre les seves funcions destaca comprovar la identificació dels animals, recollir mostres d’ADN, constatar infraccions en espais públics i controlar les colònies de gats, entre d’altres.
Aquestes accions formen part d’un pla de xoc que inclou més recursos per al departament de Serveis Generals amb l’adquisició d’un nou camió de neteja per un import de 243.000 euros i l’ampliació dels horaris i rotacions dels de la plantilla amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia en la gestió dels espais públics. Aquestes mesures se sumen a la instal·lació de noves càmeres de videovigilància al centre del poble, als carrers Dr. Palau i de Lòria aquest any. De cara al 2026, es preveu una partida d’uns
100.000 euros per a reforçar altres punts.
La campanya de civisme, que s’engega sota el lema, “El teu gest ho canvia tot. Per una parròquia més neta“, vol reforçar el missatge que la cura de l’espai públic és una responsabilitat compartida. A través d’un vídeo i diverses accions comunicatives, es donarà visibilitat als comportaments incívics més habituals i es presentaran les noves mesures adoptades. El vídeo, que es difondrà a través dels canals del Comú i també d’externs, vol visibilitzar els comportaments incívics més freqüents i evidenciar que cal un treball conjunt, que la neteja no depèn dels serveis comunals, sinó dels ciutadans i ciutadanes amb gestos de la vida quotidiana. Es tracta d’una campanya 100% laurediana, amb actors, localitzacions i producció de la parròquia.
Paral·lelament, s’han constatat danys greus en el mobiliari urbà i en la vegetació derivats dels orins reiterats dels animals de companyia, els quals poden reduir de manera significativa la vida útil de fanals, senyals i arbres, generant un impacte econòmic i ambiental rellevant. Per això, a partir del gener, s’impulsarà una actuació específica sobre els efectes dels orins. S’instal·laran rètols informatius que indiquen el cost real d’aquests elements. Els orins reiterats poden reduir a la meitat la vida d’un fanal, com els de l’avinguda Verge de Canòlich que valen 10.000 euros cadascun, o d’un senyal de circulació que té un preu d’entre 250 i 300 euros.
Amb aquest conjunt de mesures, el Comú lauredià “reafirma el seu compromís amb la qualitat de l’espai públic” i fa una crida a la col·laboració de tots els veïns i veïnes per a preservar el benestar i la convivència a la parròquia.