El laboratori andorrà Cellab i l’Institut Guttmann signen un acord que impulsarà el tractament de malalties neurològiques

La biotecnològica Cellab i l’Institut Guttmann, centre pioner en la rehabilitació neurològica, han signat un acord estratègic per a impulsar assaigs clínics mitjançant l’ús de teràpies avançades per al tractament de malalties neurològiques. Val a dir que, Cellab, és un laboratori farmacèutic andorrà. A l’acte de signatura han assistit:
- Marc Saura, secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació
- Membres d’Andorra Business, Judit Higalgo i Gemma Arribas
- Representants de l’Institut Guttmann (Javier Solana, Joan Vidal, Iñigo Pérez)
- Alexandre Marfany, Raquel Calderón i Alba Casamayor, en representació de Cellab
La signatura del conveni també hi han estat les dues codirectores Montserrat Bernabeu, directora assistèncial i codirectora i Montse Caldes, gerent i codirectora de l’Institut Guttmann.
Un acord per a impulsar teràpies avançades
Amb aquesta col·laboració, Cellab es converteix en soci estratègic de l’Institut Guttmann per a desenvolupar i produir medicaments de teràpia avançada basats en l’ús de cèl·lules mare, enfocats a la recuperació neurològica de pacients amb lesions o malalties del sistema nerviós central.
L’acord preveu iniciar un primer assaig clínic conjunt en l’àmbit de la recuperació neuronal, amb l’objectiu d’avaluar el potencial terapèutic de les cèl·lules mare mesenquimals derivades del teixit de cordó umbilical en la regeneració neuronal i la millora funcional en pacients amb lesió medul·lar.
Aquest assaig serà el punt de partida d’una col·laboració a llarg termini entre ambdues institucions, amb la previsió de desenvolupar diversos projectes clínics i de recerca en el camp de les teràpies avançades.
Sobre l’Institut Guttmann
L’Institut Guttmann és un hospital de referència internacional especialitzat en neurorehabilitació i recerca en neurociències, amb seu a Badalona i un segon centre, Guttmann Barcelona, dedicat a la innovació, la docència i la transferència de coneixement.
Reconegut per la seva excel·lència assistencial i científica, el centre treballa per a millorar la qualitat de vida de les persones amb lesions medul·lars, traumatisme cranioencefàlic, ictus i altres afectacions neurològiques.
Sobre Cellab
Cellab és un laboratori farmacèutic andorrà especialitzat en la fabricació i desenvolupament de medicaments de teràpia avançada (ATMPs, de l’anglès, Advanced Therapy Medicinal Products), que inclouen teràpies cel·lulars, gèniques i de medicina regenerativa.
Cellab disposa d’una plataforma de manufactura cel·lular pròpia acreditada per l’Agència Espanyola del Medicament i pel Ministeri de Salut del Govern d’Andorra segons les normes de Correcta Fabricació dels Medicaments (NCF) i d’un equip científic multidisciplinari altament especialitzat. Cellab ofereix serveis com a CDMO (de l’anglès, Contract Development and Manufacturing Organization) per a empreses biotecnològiques, indústria farmacèutica i centres de recerca d’arreu d’Europa, impulsant des d’Andorra projectes clínics internacionals en col·laboració amb hospitals i instituts líders.
Innovació, recerca i compromís
Aquest acord reforça el compromís compartit de Cellab i l’Institut Guttmann amb la investigació translacional i la innovació biomèdica com a via per a desenvolupar noves teràpies segures i efectives.
La col·laboració posa en relleu que des d’Andorra es pot participar activament en projectes científics i clínics d’alt nivell internacional, i subratlla la importància de sumar esforços públics i privats per a finançar i consolidar iniciatives que promoguin la recerca biomèdica i la innovació en salut.