Els senglars morts per la pesta porcina africana serien ja una cinquantena

Els Agents Rurals confirmen que han trobat una cinquantena de senglars morts al radi de 20 quilòmetres que està sota vigilància per pesta porcina. De moment, es manté que hi ha nou d’aquests animals que han donat positiu. El que més preocupa ara mateix és que els senglars puguin escapar-se cap al nord, a la zona de Matadepera. La informació ha estat avançada per RAC1.
Aquest mitjà català apunta que els Agents Rurals asseguren que fins ara s’ha delimitat la zona zero i s’ha evitat la dispersió dels animals, i aquest dimecres a la nit volen començar a fer captures. En aquest radi de 20 km es calcula que hi hauria una població d’un miler de senglars.
RAC1 publica que, en les pròximes hores, a les tasques de vigilància i rastreig s’hi sumaran els Bombers de la Generalitat. Hi treballen Agents Rurals, ADF, el Seprona de la Guàrdia Civil i la unitat cinegètica de l’UME. El desplegament és de màxims i es fa evident en el campament base que s’ha instal·lat a Santa Perpètua de Mogoda, on els cossos de seguretat treballen per a contenir el brot de pesta porcina.