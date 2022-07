Sant Julià: majoria i minoria treballaran per a que els comerciants tornin a constituir se en associació

En la darrera sessió plenària celebrada al maig el cònsol major va adreçar una carta a la consellera de la minoria Maria Àngels Aché per a demanar li que liderés la reconstitució de l’Associació de comerciants de la parròquia inactiva des de fa anys. En el ple celebrat aquest 28 de juliol, la mateixa consellera ha informat sobre les accions que han dut a terme en aquest temps i tots dos grups, majoria i minoria, han acordat treballar conjuntament per propiciar que els comerciants de la parròquia tornin a constituir se en associació.

Entre els passos donats pel grup de la minoria estan les trobades amb els comerciants i amb la Cambra de Comerç que, justament, està elaborant per encàrrec del Comú un estudi per a conèixer la situació del comerç a Sant Julià de Lòria. En representació de Desperta

Laurèdia, el seu líder, Cerni Cairat, ha manifestat que “entenem com a fonamental la col·laboració publico-privada en matèria de

desenvolupament del teixit empresarial”.

Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, ha assegurat que és important per a l’administració disposar d’un interlocutor que aglutini el comerç perquè això “ens hauria de portar cap a una revitalització del sector de la mà dels mateixos comerciants”.