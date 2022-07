El centre comercial Epizen obre, parcialment, les seves portes

Epizen ja ha obert, aquest dijous, les seves portes. Ho ha fet parcialment, en una primera fase, amb tres plantes. Aquest centre comercial de grans dimensions es troba on hi havia l’antic Punt de Trobada, a la parròquia de Sant Julià de Lòria. Un cop finalitzat tot el projecte, el centre disposarà d’uns 65.000 metres quadrats. En el seu interior s’hi podrà trobar restaurants, botigues, espais d’esbarjo, zones d’oci, etc.

A partir d’ara, la intenció és anar obrint progressivament més superfície comercial i, fins i tot, una planta a l’exterior. Dins de l’edifici hi ha un gran supermercat, el de major dimensions d’Andorra i altres tipus de negocis. També disposa de nombrosos aparcaments gratuïts per als clients.

Epizen s’ha proposat, a banda de ser un centre comercial, organitzar activitats ben diverses.