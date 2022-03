Sant Julià adquireix 183.000 títols de Camprabassa mitjançant la compensació de drets de crèdit

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat, per majoria i amb el vot en contra dels tres consellers de la minoria, que la corporació adquireixi 182.571 accions de la societat Camprabassa. L’operació, però, no comporta cap aportació dinerària per a les arques comunals, ja que la quantitat s’aportarà mitjançant la compensació dels drets de crèdit que la corporació ostenta contra la societat.

Com era de preveure, dels 13 punts de què constava a l’ordre del dia, aquest ha pràcticament monopolitzat la sessió i ha tornat a posar de manifest les discrepàncies existents entre majoria i minoria al voltant de Naturland. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral ha explicat que “de les tres opcions que teníem a sobre de la taula, aquesta és la solució menys dolenta”. Les altres dues passaven per liquidar directament la societat o bé que els accionistes assumissin el deute. “D’aquesta manera li donem una oportunitat a la societat de tornar els seus deutes“, ha comentat Majoral.

Per al líder de la minoria Cerni Cairat això “és un regal que el Comú de Sant Julià de Lòria fa a la societat“. Cairat ha remarcat que “nosaltres no hauríem arribat fins aquí” i ha continuat criticant la capitalització en dir que “la responsabilitat sempre acaba recaient sobre el contribuent de la parròquia perquè avui els lauredians som una mica més accionistes d’unes accions que tenen un valor negatiu”.

Majoral ha afirmat que el pla de negoci que avala la decisió continuarà sent deficitari els tres o quatre primers anys, però després la societat podrà caminar per si sola i en 15 o 20 anys podria estar totalment sanejada. “El pla que ens presenten no només es compleix sinó que millora, i això en un any de pandèmia són inputs positius”, ha manifestat el cònsol.

En la sessió també s’ha aprovat un suplement de crèdit de 10.000 euros per patrocinar una de les fases del Campionat internacional de BTT que tindrà lloc al juny i diverses operacions urbanístiques de caràcter menor com ara una permuta, una delimitació de terrenys i una alteració de qualificació jurídica d’un bé immoble.

En el torn de prec i preguntes la consellera Maria Àngels Aché ha demanat un balanç sobre el primer mes de funcionament del projecte Movlav i la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez li ha respost que ara per ara les diferents activitats estan tenint atractiu per al jovent, i l’ha emplaçat a finals d’abril -quan conclogui el projecte- per fer una valoració de tot plegat.