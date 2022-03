Els comuns s’afegeixen a les donacions per a Ucraïna amb una aportació econòmica de 21.000 euros

Els set comuns d’Andorra han acordat fer una aportació econòmica de 3.000 euros cadascú, en concepte d’ajuda humanitària a Ucraïna. D’aquesta manera, els 21.000 euros es repartiran de manera igual entre les tres entitats que treballen en la recaptació de fons al Principat: 7.000 euros per a la Creu Roja Andorrana, 7.000 euros per al Comitè d’UNICEF a Andorra, i 7.000 euros per a Caritas Andorrana.

Cal recordar que tots els ciutadans poden fer la seva aportació, ja sigui amb diferents materials, medicaments i aliments, a través de les múltiples entitats i institucions que durant aquests dies treballen en la recaptació d’aquests productes.