1360-70. Retaule de Sant Esteve, Monestir de Santa Maria de Gualter, la Baronia de Rialb, la Noguera d’Urgell

Sant Esteve, conegut com el Protomàrtir, va ser un dels primers diaques de l’Església primitiva a Jerusalem. Triat per a servir els necessitats, va demostrar una profunda espiritualitat i dedicació a la comunitat. Va ser martiritzat per la seva fe i la seva valentia en defensar el cristianisme davant el Sanedrí va deixar una marca indeleble a la història cristiana.

La seva festivitat se celebra l’endemà del dia de Nadal, cada 26 de desembre al calendari litúrgic, un dia dedicat a recordar la seva vida i llegat com a exemple de valentia i fidelitat en la fe cristiana.





Orígens i elecció com a diaca

Sant Esteve, també conegut com Sant Esteve el Protomàrtir, va ser un dels primers diaques de l’Església primitiva a Jerusalem. La seva elecció com a diaca es relata al Llibre dels Fets del Nou Testament. La comunitat cristiana enfrontava desafiaments logístics en la distribució d’ajuda als necessitats, cosa que va portar els apòstols a seleccionar set homes plens d’Esperit Sant per a encarregar-se d’aquesta tasca, entre ells Esteve.

La seva elecció no sols ressalta el seu compromís amb el servei i la caritat, sinó també la seva profunda espiritualitat i dedicació a la comunitat.





Martiri i discurs defensor

El martiri de Sant Esteve és un esdeveniment crucial a la història cristiana. Arrestat per predicar el cristianisme i portar-lo davant del Sanedrí, Sant Esteve, va patir acusacions i càrrecs. En la seva defensa, va pronunciar un discurs profundament apassionat en què va repassar la història del poble jueu i va acusar els seus oients de trair Déu i matar els profetes. El seu valor i franquesa van enfurismar la multitud, i va ser apedregat fins a la mort.

Aquest acte de valentia i el seu discurs no només revelen el seu profund coneixement de les Escriptures i la història d’Israel, sinó també el seu ferm compromís amb la veritat i la seva disposició a defensar la fe, fins i tot, en situacions extremes.





Visió celestial, testimoni de Crist

Abans de morir, Sant Esteve va tenir una visió impactant en què va veure el cel obert i Jesús dret a la dreta de Déu. Aquesta experiència no només va proporcionar consol al sant en els seus darrers moments, sinó que també va tenir un profund impacte en els seus perseguidors, que van ser testimonis d’aquesta visió.

La visió d’Esteve subratlla la proximitat espiritual amb Déu i el testimoniatge personal de la realitat de Jesucrist com el Fill de Déu.





Patronatge de Sant Esteve

Sant Esteve és el patró de diverses coses i grups, entre els quals es poden destacar:

. Patró dels diaques: Atès que Sant Esteve va ser un dels primers diaques de l’Església, és considerat el patró dels diaques i és venerat com un exemple de servei i caritat envers els necessitats.

. Patró dels paletes i constructors: Encara que no és tan comú com el seu patrocini dels diaques, Sant Esteve és també reconegut com el patró dels paletes i constructors. Això pot estar relacionat amb la simbòlica “pedra” que s’associa amb el seu martiri.

. Patró d’Hongria: Sant Esteve és el sant patró d’Hongria. Està estretament associat amb la cristianització i fundació del Regne d’Hongria al segle X. La festivitat de Sant Esteve (en hongarès: “Szent István ünnepe”) és una de les celebracions nacionals més importants a Hongria. La mà dreta momificada de Sant Esteve és una relíquia de gran importància i veneració a Hongria. Aquesta relíquia es troba a la capella de la Santa Diestra i és el centre de la devoció a la festivitat de Sant Esteve el 20 d’agost, quan es porta en processó en honor al patró d’Hongria. Aquesta és una manifestació destacada de la reverència i el respecte que els hongaresos tenen cap a Sant Esteve i el seu llegat a la història del país.





Influència i llegat

El martiri de Sant Esteve va marcar un punt d’inflexió significatiu a la història cristiana. La seva valentia i testimoniatge van influir en l’expansió del cristianisme i van enfortir la determinació dels primers creients enmig de la persecució. Al llarg dels segles, el seu exemple ha inspirat innombrables persones a mantenir la fe en circumstàncies difícils.

Sant Esteve és considerat un model de valentia i fidelitat en la fe cristiana, i el seu llegat continua sent rellevant per als creients actualment. La seva festivitat el 26 de desembre és una oportunitat per a recordar i celebrar la vida i el llegat.





Per diainternacionalde.com