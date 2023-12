Llum i ombra

Juan Juncosa

No entenc el perquè, ni sé com evitar-ho. La meva vida és una lluita en la qual la meva ment viu entre la llum i l’ombra. No dic foscor, ja que, encara que malament, funciona. No sé si algú pot imaginar-se el que és viure així. De tota manera, intentaré ser positiu i explicar per si serveix a algú d’ajuda, com fer-ho més suportable. Els dies d’ombra, són dies en què vols apartar-te del món, estar sol, amagat. És molt difícil intentar fer el contrari, però és molt important obligar-te a sortir, a passejar i si és possible a estar envoltat de gent.

La ment no funciona bé, les paraules escassegen, però els amics, les persones, fan que es difumini una mica aquesta realitat. Si bé la ment està en ombra, pot perfectament amb una activitat social lleugera, com prendre un cafè, explicar algun acudit i fins i tot riure i passar una estona agradable. D’això es tracta quan estàs en l’ombra, de distreure’t.

Quan estàs en la llum, aprofita’t de tu mateix, fes tot el que no pots fer quan ets en l’ombra, sense atabalar-te. Aprofita per a escriure, per a fer-te feliç. Gaudeix dels teus moments de llum i distreu els teus moments d’ombres. Potser no sembla molt, però sentiràs que la teva vida és més digna, més aprofitable. Pren-t’ho quan estiguis a l’ombra, com si fossin vacances extres, moments de relax, i quan estiguis a la llum és el moment d’avançar allò que sents important.





