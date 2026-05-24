Samuel Ponce i Rianna Nelson guanyen la marató de la 43a edició de la Travessa d’Encamp

Amb poc més de quatre hores, l’encampadà Samuel Ponce s’ha proclamat campió de la marató de la 43a edició de la Travessa d’Encamp per tercera vegada consecutiva, amb un temps de 4:15:15 (13.15 h). La cònsol major, Laura Mas, present a la plaça dels Arínsols, li ha fet entrega de la medalla després que Ponce entrés a meta acompanyat per familiars i públic assistent destacant que “sempre és un gust córrer a casa” i ha afegit que “la cursa cada cop té més nivell”.
El cònsol menor, Xavier Fernàndez que també ha fet entrega de la medalla al vencedor de la cursa de 84 km ha celebrat que “els corredors arriben esgotats, però emocionats pels recorreguts i per les característiques de la Travessa” i ha afegit que “és un retorn que ens anima a seguir organitzant aquest esdeveniment”.
En categoria masculina, Valentin Benard, de l’ASICS Trail, ha creuat la meta amb un temps de 4:41:15 (13.41 h), seguit de Genís Porqueras Simó, de l’ASICS Team, amb 4:43:10 (13.43 h), que han completat el podi.
En categoria femenina, Rianna Nelson, de l’OTSO Sport, s’ha imposat amb un temps de 5:47:08 (14.47 h). El podi l’han completat Anna Fernández Bonel, també de l’OTSO Team, amb 5:49:10 (14.49 h), i Alisa Prokhorova, del JAB Berga, amb 5:54:53 (14.54 h).
La distància de 42 km ha comptat amb 265 corredors, que han recorregut diversos indrets de la parròquia com la vall dels Cortals i Beixalís. El recorregut ha hagut d’adaptar-se parcialment per la presència de neu acumulada en cotes altes, fet que ha impedit el pas per alguns dels trams inicialment previstos.
Pel que fa a la distància llarga de 84 km, que enguany s’estrenava com a prova puntuable de la Copa d’Espanya de la Federació Espanyola de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), un total de 185 corredors han pres la sortida. En categoria masculina Marc Bernades Ollé (EXCTA. Oliana) amb un temps de 8:05:49 (13.05 h), Pere Aurell Bové, independent, amb 8:52:20 (13.52 h), i Aitor Pulgarin Arribas, independent, amb 9:00:20 (14.00 h) han conformat el podi de la distància més llarga.
En categoria femenina, Sandra Cuello Capistrós, de l’equip De Naturaleza Salvaje, ha registrat un temps de 10:43:49 (15.43 h), seguida de Sílvia Puigarnau Coma, del Team Scarpa-Nedao, amb 10:48:00 (15.48 h), i Míriam Llop Bielsa, amb 11:24:25 (16.24 h).
La consellera Judit Torres ha felicitat a les dues guanyadores un cop arribades a meta i ha estat l’encarregada de fer-los entrega de les medalles.
La plaça dels Arínsols ha viscut durant tot el dia de dissabte un ambient festiu, amb públic que s’ha apropat per a rebre els corredors després de més de vuit hores de cursa en el cas de la distància llarga i més de quatre hores en el cas de la marató.
Curses per a totes les edats i amb causa solidària contra el càncer infantil
Durant el matí de dissabte també s’ha celebrat la cursa infantil, una proposta no competitiva amb recorregut urbà pensada per als més petits, que han pogut gaudir de l’esdeveniment esportiu.
En el marc del compromís social de la prova, la recaptació solidària del cap de setmana es destinarà a la lluita contra el càncer infantil a través del Memorial Jaume Bou. Els fons es destinaran íntegrament al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, centre de referència en l’àmbit de la investigació i tractament del càncer pediàtric.
Un cap de setmana ple d’esport
Encamp acull aquest cap de setmana la cursa de muntanya més antiga dels Pirineus. avui diumenge, 24 de maig, tenen lloc les distàncies populars amb sortida des de la plaça dels Arínsols:
- 21 km, a les 8 h
- 12 km, a les 8.45 h
- 7 km, a les 9.30 h
L’entrega de premis es farà a partir de les 14 h, juntament amb un sorteig de material OTSO per a tots els inscrits.
Seguiment de la cursa i resultats: https://otsotravessa.v3.livetrail.net/es/2026.