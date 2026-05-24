L’ONCA presenta «Planeta fràgil», un concert que reflexiona sobre la bellesa i la vulnerabilitat del món

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) presentarà el pròxim 20 de juny el concert Planeta fràgil, una proposta musical, que sota la direcció de Diego Martin-Etxebarria, convida el públic a reflexionar sobre la relació entre la natura, el temps i la fragilitat dels equilibris que sostenen la vida. La vetllada començarà a les 20 hores amb una activitat especial que s’adreça als portadors del Carnet Jove i tindrà lloc als jardins de Casa d’Areny-Plandolit, un espai emblemàtic que servirà de punt de trobada previ al concert. Posteriorment, a les 22 hores, l’ONCA oferirà el concert a l’Auditori Nacional d’Andorra.
Amb Planeta fràgil, l’ONCA proposa un viatge musical a través d’obres que evoquen paisatges, emocions i formes diverses d’entendre la relació de l’ésser humà amb el seu entorn. El programa connecta diferents èpoques i llenguatges musicals per a construir una experiència sonora marcada per la sensibilitat, la delicadesa i la força expressiva de la música per a cordes.
La vetllada s’obrirà amb la Capriol Suite, de Peter Warlock, una obra inspirada en danses renaixentistes que transmet vitalitat i celebració col·lectiva. A continuació, Crisantemi, de Giacomo Puccini aportarà un moment d’introspecció i fragilitat amb una música íntima i profundament emotiva.
El concert continuarà amb la Suite per a cordes, de Leoš Janáček, una obra plena de contrastos i impuls vital que reflecteix el moviment constant de la natura. Posteriorment, s’oferirà una mirada contemporània i plena de color amb Concierto a la colombiano, del compositor colombià Nicolás Prada, una peça inspirada en la riquesa cultural i rítmica de Colòmbia.
Finalment, la Holberg Suite, d’Edvard Grieg clourà el programa amb una música elegant i transparent, inspirada en les danses del passat i en els paisatges nòrdics que van marca profundament l’univers creatiu del compositor.
El director artístic de la Fundació ONCA, Joan Anton Rechi, destaca que el concert planteja “una invitació a escoltar el món amb més atenció”. Segons Rechi, igual que una orquestra depèn de l’equilibri entre totes les seves veus, el planeta també necessita una harmonia delicada que cal preservar.
Les entrades ja estan disponibles a www.onca.ad amb un preu general de 15 euros i reduït de 10 euros per a titulars del Carnet Jove, la Carta Magna i la Targeta Blava.