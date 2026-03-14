Salutació del síndic general amb motiu del 33è aniversari de la Constitució

Andorranes i andorrans,
Trenta-tres anys ens separen d’aquell 14 de març de 1993 en què el poble andorrà, de manera sobirana, va decidir dotar-se d’una Constitució escrita. Avui, en celebrar aquesta efemèride, no només commemorem un text legal, sinó que refermem el compromís amb la nostra identitat, la nostra democràcia i el nostre futur com a estat de dret.
Si mirem enrere, l’evolució del Principat d’Andorra al llarg d’aquestes tres dècades ha estat extraordinària. La Constitució va ser el catalitzador que ens va permetre modernitzar i homologar l’estructura institucional delimitant les funcions de cadascun dels poders de l’estat, integrar-nos en la comunitat internacional i amb la capacitat de fer front als grans reptes globals. Hem crescut en drets, en llibertats i en benestar social, mantenint sempre viu el respecte a les nostres tradicions i al nostre equilibri institucional únic.
La Carta Magna ha estat, i continua sent, la garantia de la nostra estabilitat. En un món cada vegada més incert, el marc constitucional ens ofereix la seguretat jurídica i el consens necessari per a avançar. És sota la seva empara que el Consell General, com a seu de la sobirania popular, treballa dia a dia per a legislar al servei de la ciutadania, adaptant el país a les noves realitats econòmiques i socials sense perdre l’essència que ens defineix.
Celebrar el 33è aniversari de la Constitució és també un exercici de responsabilitat cap a les noves generacions. Ens recorda que la convivència es construeix des del respecte i el diàleg, i que les institucions han de ser el reflex d’una societat viva, exigent i solidària.
Des de la Casa de la Vall i des del nou edifici del Consell General, us convido a viure aquesta jornada festiva, amb multitud d’actes oberts a la ciutadania al nostre parlament, i que alhora commemora un fet històric -tot recordant el dia, ara fa 33 anys -, que per àmplia majoria el poble andorrà va aprovar la seva Constitució, assentant les bases de l’Andorra que coneixem avui dia: un Estat modern, orgullós de la seva història i ambiciós amb el seu futur.
Bona festa de la Constitució a tothom!
Carles Ensenyat Reig
Síndic general