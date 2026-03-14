Salutació del Copríncep episcopal amb motiu del dia de la Constitució

Estimat Poble Andorrà,
Avui, en aquest 14 de març, celebrem amb gratitud i responsabilitat la Constitució del Principat d’Andorra, aprovada en referèndum pel Poble Andorrà l’any 1993, després d’un procés constituent on es recercà el consens. Aquell acte sobirà va significar un pas decisiu en la història secular de les nostres Valls: la consolidació d’un Estat de dret modern, plenament reconegut en la comunitat internacional, i fidel alhora a les seves arrels institucionals.
La Constitució no fou una ruptura amb el passat, sinó una evolució harmoniosa del nostre ordenament històric, hereu dels Pariatges d’Andorra, que establiren el règim de cosobirania i la singularitat institucional que encara avui defineix el nostre Principat. La fórmula del Coprincipat és expressió d’una saviesa històrica que ha garantit estabilitat, equilibri i convivència al llarg dels segles i ha estat la pedra angular de la història d’Andorra.
La nostra Carta Magna proclama que Andorra és un Estat independent, de dret, democràtic i social. Aquest qualificatiu —social— ens recorda que la llibertat només és plena quan va acompanyada de justícia, i que la dignitat de la persona humana constitueix el fonament de tot ordre jurídic legítim.
Des d’una perspectiva jurídica, la Constitució representa el pacte fonamental que articula la separació de poders, garanteix els drets i llibertats fonamentals i sotmet tota autoritat a l’imperi de la llei. Ningú no és per damunt de la norma; tots som cridats a respectar-la i a perfeccionar-la mitjançant els mecanismes democràtics que ella mateixa preveu.
Des d’una perspectiva pastoral, no podem oblidar que la persona és al centre de l’acció pública. El respecte a la vida, la protecció de la família, l’atenció als més vulnerables, la igualtat de tracte i d’oportunitats, la no-discriminació entre dones i homes i la promoció del bé comú harmonitzen la tradició cristiana amb els valors universals dels drets humans. La llibertat religiosa, reconeguda constitucionalment, ens convida a viure des del respecte i el diàleg en una societat plural i oberta.
Però és en l’àmbit social on la Constitució esdevé especialment exigent. En aquest aniversari voldria referir-me de manera particular als joves i a la gent gran, perquè en ells es manifesta amb especial claredat la responsabilitat intergeneracional que sosté tot el nostre Estat andorrà.
Els nostres joves són els protagonistes del present i els arquitectes del futur d’Andorra. Hem de continuar reforçant un model educatiu que garanteixi qualitat, pluralitat i arrelament cultural. Cal impulsar un pacte nacional per a l’orientació i la formació professional adaptat als nous sectors emergents —digitalització, economia verda, innovació— perquè cap jove quedi exclòs per manca d’oportunitats. Igualment, hem d’afavorir mecanismes que facilitin el primer accés a l’habitatge, mitjançant fórmules de concertació pública i privada que permetin l’emancipació sense desarrelament, tot consolidant espais reals de participació juvenil en la vida pública, perquè la seva veu sigui escoltada i valorada.
Des d’una mirada social i comunitària, acompanyar els joves significa oferir-los confiança, referents i espais de creixement integral. Les iniciatives culturals, esportives i de voluntariat reforcen el sentit de pertinença i servei, i prevenen la desafecció i l’aïllament.
La nostra gent gran, per la seva banda, és memòria viva del país. En ells reconeixem la cultura de l’esforç i la perseverança que ha fet possible l’Andorra actual. Honorar-los no és només un deure moral; és una exigència derivada del principi de dignitat humana que inspira el nostre ordenament.
Continuem avançant cap a un sistema integral d’atenció domiciliària que permeti romandre a casa amb qualitat de vida el màxim temps possible. Cal reforçar la coordinació sociosanitària i els serveis de suport emocional, i combatre la soledat no desitjada mitjançant xarxes de proximitat i voluntariat.
Igualment valuosos són els programes intergeneracionals que uneixen escoles, entitats i centres de dia, perquè el diàleg entre joves i grans enforteixi la cohesió social.
La fortalesa d’Andorra ha estat sempre la seva capacitat de pacte, des dels Pariatges fins a la Constitució vigent. Avui necessitem renovar aquest pacte entre generacions: garantir oportunitats reals als joves i assegurar protecció, respecte i acompanyament a la gent gran.
Celebrar la Constitució no és només commemorar un text legal; és renovar un compromís amb la lleialtat institucional, amb la recerca del consens i amb la primacia del bé comú. És reafirmar que la llei ha de ser garantia de llibertat, que la justícia ha de ser font de pau i que la solidaritat ha d’esdevenir expressió concreta de la nostra fraternitat cívica.
En aquests temps d’incertesa i de transformacions profundes en l’escena internacional, és el deure dels responsables públics recordar els valors que han de guiar la convivència entre les nacions. La pau, la dignitat humana, el respecte al dret internacional i la recerca sincera del bé comú han de continuar essent els pilars sobre els quals es construeixi l’ordre del nostre món.
Des del Principat d’Andorra, nació antiga i fidel a una tradició de convivència i equilibri, volem reafirmar amb serenitat i fermesa la nostra confiança en la força del diàleg. La història ens ensenya que cap conflicte no troba solució duradora en la imposició, sinó en la paraula compartida i en la voluntat de reconciliació entre els pobles.
Com a Copríncep episcopal, conscient de la responsabilitat que comporta aquest servei, reafirmo el compromís d’Andorra amb la cooperació entre les nacions i amb les institucions que promouen la pau i la justícia. El nostre país vol continuar aportant una veu de moderació, de prudència i de concòrdia en el concert de les nacions.
No podem restar indiferents davant els sofriments que afecten tantes persones arreu del món: les víctimes de la guerra, els qui es veuen obligats a abandonar la seva llar, o aquells que pateixen les conseqüències de les desigualtats i de les crisis globals. Davant d’aquestes realitats, la comunitat internacional està cridada a actuar amb responsabilitat, compassió i determinació. Que el Principat d’Andorra continuï sent, enmig de les turbulències del nostre temps, una terra de pau, de llibertat, de respecte, de justícia i de fraternitat.
Que l’aniversari de la Constitució ens inspiri a continuar treballant per una Andorra fidel a la seva història i oberta al futur social; una Andorra cohesionada, justa i solidària, on cada generació trobi el seu lloc i la seva esperança.
Virtus Unita Fortior. Feliç dia de la Constitució!
Josep-Lluís Serrano Pentinat
Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra