Salut confirma l’augment de casos diaris, per sobre dels 550, pel predomini de la variant Òmicron

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha comparegut aquest divendres per informar de l’evolució de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al país. Així, la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 26.408 (1.119 en els darrers dos dies, el que fa una mitjana de més de 550 diaris) i es registren un total de 21.905 altes (+394). El total de defuncions fins a la data és de 141.

La taxa de reproducció se situa en 1.57 i actualment hi ha 4.362 casos actius (+725). En aquest sentit, la secretària d’Estat ha apuntat que, tal com estava previst amb l’arribada de la variant Òmicron –molt més infectiva i amb un període d’incubació més curt– el nombre de contagis diaris segueix a l’alça.

No obstant, els casos relacionats amb aquesta soca revesteixen de menys gravetat, i a hores d’ara no ha augmentat la pressió sanitària: hi ha 25 (-3) persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 11 a planta (-3) i 14 a l’UCI –10 amb ventilació mecànica–.

Mas també ha informat que, després de l’aturada per les festes nadalenques, ja no hi ha cap aula en vigilància, ni activa ni passiva. Dilluns tornen a les aules totes els alumnes del país, amb uns protocols específics segons el nivell educatiu per mirar d’evitar el contagi entre companys i amb cribratges periòdics per detectar asimptomàtics.

Finalment, la secretària d’Estat també ha fet referència que des de l’inici del Pla de vacunació s’han administrat 139.231 vacunes –57.615 primeres dosis, 56.520 segones i 25.096 terceres–. Així, un 81,3 % de la població vacunable que ja ha rebut la pauta completa.