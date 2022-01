Roger Puig, preparat per disputar els Mundials de Lillehammer ajornats l’any passat

De l’11 al 23 de gener tindran lloc els Mundials de Lillehammer d’esquí adaptat, amb la presència de l’esquiador andorrà, Roger Puig.

Aquest divendres 7 de gener, part de l’equip de Puig comença el viatge de tres dies amb vehicle cap a Lillehammer (Noruega) per portar tot el material amb furgoneta i remolc per evitar els costos del sobrepès de l’avió i disposar de tots els parells d’esquís per afrontar les curses en totes les modalitats, Descens, Super Gegant, Super Combinada, Gegant, Eslàlom i Paral·lel que es celebren en aquest Mundials.

La prova s’havia de disputar l’any 2021, i per culpa de la pandèmia es va ajornar a aquest gener. Tot i això, l’esdeveniment continua dient-se Mundials de Lillehammer 2021.

Per primer cop a la història d’uns Mundials, li donaran format multidisciplinari, i també hi participaran l’esquí de fons i el surf de neu.

La prova, la segona més important en el món dels esports d’hivern després d’uns Jocs Paralímpics on els esportistes participen representant els seus països, vol tenir semblança a uns Jocs, i hi donaran tot el ressò mediàtic i organitzatiu com si ho fossin. L’encara persistència del COVID per tota Europa obliga a fer totes les proves sense públic, deslluint tot l’esforç de l’organització. A més, tots els esportistes i staff hauran de passar un mínim de 4 controls entre proves PCR i testos d’antígens.

Noruega, transmetrà en directe per la televisió totes les proves i també es podran veure en streaming, desplaçant més de 100 professionals de la TV a l’esdeveniment.

Entrenaments a l’Avet

Durant l’última setmana, amb la col·laboració de Grandvalira, Puig ha pogut entrenar a la pista de l’Avet amb condicions exigents com les que es troba habitualment al circuit de la Copa del Món, i que han servit per preparar-se per l’esdeveniment.

Les proves comencen el dia 11 amb els entrenaments de descens i finalitzaran el dia 23 amb un paral·lel.