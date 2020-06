Safareig o zona de rentat: Les opcions de terra més recomanades

Potser una de les preocupacions en la zona de rentar és el terra. Davant una catàstrofe, l’aigua pot sortir per diferents causes: la rentadora desbordada, una canonada de drenatge obstruïda o una canonada de subministrament d’aigua esquerdada. Però fins i tot si això no succeeix, l’aigua sempre està present en els safaretjos. És inevitable. Per aquesta raó és important instal·lar un revestiment el més resistent possible a la humitat. Millor a més, si és llis, fàcil de netejar i resistent per a durar anys. Proposem els millors terres per a aquesta zona.

1. Vinil laminat

Si el millor revestiment a prova d’humitat per a l’habitació de bugada és una sola peça de material impermeable no segellat, aquesta és l’opció. Si l’ample de la zona té menys de 3m2, pots instal·lar una peça de làmina de vinil i evitar la costura per complet (la làmina de vinil ve en rotllos d’uns 3 metres d’ample). Combinat amb una base de paret de cautxú termoplàstic, el terra d’aquest material té una impermeabilitat molt alta. Com a desavantatge seria la seva aparença simple i la dificultat d’instal·lar-lo en espais grans.

2. Rajoles

La ceràmica és un material clàssic ja que és durader, fàcil de netejar i impermeable si s’instal·la bé. És un terra fred, però això se soluciona amb un sistema radiant. Hi ha molts estils on triar, un altre dels seus avantatges.

3. Formigó

El formigó pot ser una opció perquè ja ho tens instal·lat. Per a millorar el seu aspecte, grava’l a l’àcid, pinta’l o afegeix una catifa per a suavitzar l’espai i fer-lo més càlid.

Evita laminats o fustes tot i que siguin massisses, per la seva poca resistència a l’aigua, per ser susceptibles als productes químics que solen utilitzar-se en aquestes zones i perquè necessiten cures i escatats especials per tenir-los en òptim estat.