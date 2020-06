La fruita de la passió pertany al gènere Passiflora sp. i la majoria d’espècies són originàries principalment d’Amèrica tropical i subtropical (el Brasil, Colòmbia, el Perú, l’Equador).

Amb el nom de fruita de la passió es coneix al Maracujà. És una fruita exòtica que va guanyant importància, tant pers les seves formes de consum com pels beneficis que se li atribueixen en la salut humana. Encara que sol consumir-se en fruita fresca, suc o derivats gastronòmics, també cal destacar que és una planta trepadora ornamental molt utilitzada en la jardineria, ja que és ideal per a cobrir tanques, murs o gelosies.

Si es conrea, és necessària una estructura per a guiar-la mitjançant pals i filferros que permetin l’enrotllat de les seves branques. El seu cultiu pot realitzar-se orientat a dues modalitats: cultiu en vertical o com succeeix amb la vinya, en manera parral. En tots dos casos, produeix ràpidament: al voltant del mig any després de la seva plantació.

A la fruita de la passió se li atribueix un alt contingut en nutrients, minerals i vitamines, entre els quals destaquen antioxidants, flavonoides, vitamines A i C, riboflavina, niacina, ferro, magnesi, fòsfor, coure, fibra i proteïnes. A part de fruita i sucs, la veiem present en productes com a farines (de l’escorça dels fruits), olis per a cosmètica (de les seves llavors), melmelades i fins i tot fàrmacs (de les seves fulles i branques).

