S’adjudiquen els treballs de climatització i millora energètica al Pavelló Poliesportiu d’Andorra

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació dels treballs per millorar l’actual sistema de climatització i l’eficiència energètica del pavelló Poliesportiu d’Andorra a l’empresa Agefred Serveis per un import de 294.123,13 euros. El termini d’execució és 2 mesos.

Les obres tenen per objectiu donar garanties suficients de temperatura i fer un estalvi d’energia. El projecte de climatització i millora energètica inclou l’aïllament de les canonades, col·locació d’aerotermos de baix consum, estratificadors i sistema de calefacció per infraroig, que assegurarà poder assolir les temperatures de confort tant a la pista com a les grades.

Aquests treballs, que es duen a terme per part del Ministeri d’Ordenament Territorial a demanda del de Cultura i Esports, responen al que estipula el reglament Eurocup i ACB de poder gaudir d’una temperatura de mínim a la pista poliesportiva.

De la mateixa manera, s’alineen amb el compliment dels compromisos contrets internacionalment i amb la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic que ens marca la reducció del 37% de les emissions d’efecte hivernacle per al 2030.