Andorra lidera dos estudis sobre la mortalitat de la Covid-19 en persones grans

Un estudi pioner al món sobre la mortalitat per Covid-19 en persones grans en centres assistencials, liderat per la doctora del SAAS Eva Heras, ha posat llum sobre els factors de risc que pateix aquest col·lectiu. Ara va més enllà i està estudiant la immunitat dels pacients que van superar la malaltia .

L’estudi, realitzat entre el 15 de març i el 5 de juny amb 100 persones grans ingressades al Cedre, conclou que ser home, dependent per a les activitats de la vida diària i amb nivells baixos de limfòcits en sang confereix un risc de mortalitat al voltant del 80%. La informació, publicada en una prestigiosa revista científica, pot ajudar professionals d’arreu del món i és que, com explica la cap del servei d’Envelliment i Salut del SAAS, Eva Heras, “pràcticament no hi ha informació”.

Una vegada publicat l’estudi, la doctora Heras i l’equip de treball que integren una dotzena de professionals sanitaris ja estan centrats en una segona investigació per “valorar la immunitat que tenen a través de les immunoglobulines” segons els diferents factors.

Els primers resultats, que es valoren mensualment, sobre la immunitat dels pacients recuperats són esperançadors. “Tot i que han passat vuit mesos hi ha moltes persones que mantenen immunitat”, detalla Heras.

La doctora Heras veu una utilitat evident en el fet de conèixer la immunitat en les persones grans. “Pot ajudar a permetre que hi hagi relacions familiars més properes”, per exemple.

L’estudi necessita encara més temps per completar-lo. La doctora calcula que en uns tres mesos podrien tenir els resultats. La intenció és publicar-lo per oferir informació de primera mà als professionals.