S’adjudica el darrer tram de voravia, de 190 metres, per a connectar la Massana i Erts per 627.521,97 euros

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació del darrer tram del projecte de construcció d’una voravia entre la Massana i Erts, a la carretera general 4 (CG-4), amb l’objectiu de millorar la seguretat dels vianants i afavorir una mobilitat més segura. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Pidasa Serveis per un import de 627.521,97 euros.
Aquesta actuació permetrà completar la connexió entre els dos nuclis, a excepció del tram situat al voltant del telecabina, que serà objecte d’una futura intervenció vinculada als canvis de mobilitat previstos amb l’entrada en servei de la desviació la Massana–Ordino. El termini d’execució dels treballs és de 6 mesos i, un cop finalitzats, es disposarà d’una voravia d’uns 190 metres de longitud i 3 metres d’amplada, que donarà continuïtat al tram entre les rotondes del carrer de la Bòvila (garatge Costa / Hotel Paladin) i la d’entrada d’Erts, i que incorporarà enllumenat i una zona de vegetació.
Aquest és el quart tram del projecte global de voravia entre la Massana i Arinsal, iniciativa sorgida del procés participatiu impulsat pel Govern l’any 2019. Des de l’any 2023, el Govern ha destinat 1,7 milions d’euros a la seva execució.