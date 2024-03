S’actualitza el Reglament d’espècies de fauna protegides

Exemplar de musaranya aquàtica pirinenca que veu augmentada el seu grau de protecció (Viquipèdia)

La conservació del medi natural, així com la fauna i la flora, és un dels principals objectius que té encomanat el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia. És per aquest motiu que el Govern ha aprovat la modificació del Reglament d’espècies de fauna protegides. El text, estableix el llistat d’espècies de fauna protegides i els nivells d’amenaça, actualitza els nivells de protecció respecte l’anterior reglament del 2021. Els nivells de protecció (espècie protegida, amenaçada, en perill d’extinció o extingida) queden establerts en La Llei de tinença i de protecció dels animals i en la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge.

La modificació que ha aprovat l’Executiu, s’ha fet d’acord amb l’actualització de la llista vermella de la fauna d’Andorra, amb l’anàlisi i validació del Grup de Treball Tècnic de la Fauna d’Andorra i compta amb l’informe previ favorable de la Comissió de coordinació i desenvolupament de la Estratègia nacional de la biodiversitat d’Andorra (CENBA).





Entrant al detall de les modificacions més rellevants en destaquen les següents:

– S’inclouen la granota verda i del turó com a espècies extingides.

– S’incrementa el grau de protecció de l’ermini, del mussol pirinenc i del llangardaix pirinenc que ara tenen la categoria d’espècies en perill d’extinció.

– S’augmenta el grau de protecció de la musaranya d’aigua i de l’orellut daurat que passen a tenir la categoria d’espècies amenaçades.

– Un total de 27 espècies veuen el seu grau de protecció reduït, entre les quals, l’aufrany, la perdiu blanca, l’àguila calçada, el becadell, el voltor comú, el repicatalons, el tritó palmat o el blauet. Això vol dir que el seu nivell de risc ha disminuït.

Un cop actualitzada la llista d’espècies de fauna protegides, ara la legislació vigent estableix els plans i programes per a la conservació de la biodiversitat a aplicar en funció dels nivells de protecció de les espècies com son la possibilitat de plans de reintroducció; els plans de recuperació d’espècies en perill d’extinció i els programes de seguiment i conservació per a les espècies amenaçades. En aquest sentit la CENBA ja ha informat favorablement dels plans de recuperació d’algunes espècies en perill d’extinció, que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia sotmetrà properament a l’aprovació per part del Govern.