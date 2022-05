Rossell referma la voluntat d’Andorra de lluitar contra el terrorisme en una conferència de l’ONU

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha participat aquest dimarts en la Conferència d’alt nivell sobre drets humans, societat civil i lluita contra el terrorisme organitzada per l’ONU i Espanya. L’acte, organitzat per les Nacions Unides i Espanya, se celebra a Màlaga.

En la serva intervenció davant la resta de mandataris, Rossell ha refermat la voluntat d’Andorra de lluitar contra el terrorisme i fer-ho de manera conjunta “fomentant una actuació coordinada dels esforços regionals, nacionals i internacionals en la promoció i protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals”.

Tal com ha exposat el titular de Justícia i Interior, “la seguretat pública i ciutadana han estat sempre prioritats al Principat, i el nostre país sempre s’ha caracteritzat pels principis de respecte, civisme i per la responsabilitat dels seus ciutadans i poders públics”.

El ministre també ha informat que la reforma del Codi Penal permetrà dotar el país dels requisits necessaris per ratificar el Protocol addicional al Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme, així com també el Conveni europeu per a la repressió del terrorisme i el seu protocol d’esmena. Per a Rossell, amb aquestes accions, Andorra dona un pas més en la lluita contra aquesta problemàtica i reitera, per tant, el seu compromís i la voluntat de cooperar amb totes les nacions i institucions que treballen per aquesta finalitat.

Finalment, el ministre ha destacat que “és un moment important per fer-hi front, ja que les tecnologies de la comunicació en línia no només han facilitat la comunicació transfronterera als terroristes, sinó que també han ampliat la propaganda terrorista i la propagació de l’extremisme; aquesta xacra es difon ràpidament i exigeix respostes dinàmiques i coordinades”. Per aquest motiu, el ministre Rossell ha agraït la celebració d’aquesta conferència, que ofereix a la comunitat internacional una oportunitat excepcional de reflexionar de manera conjunta i marcar el camí a seguir per materialitzar les accions de la lluita contra el terrorisme.