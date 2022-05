Celebrada una jornada d’acollida i benvinguda a l’alumnat nouvingut i famílies a la Seu d’Urgell

En el marc del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell s’ha celebrat una jornada d’acollida i benvinguda a l’alumnat nouvingut durant l’actual curs escolar 2021-2022, així com a les seves respectives famílies.

Una vintena de persones, entre alumnes i familiars, han estat rebudes per la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, juntament amb la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, el regidor de Solidaritat i Cooperació, Joan Gurrera, i la regidora d’Atenció Ciutadana, Carme Espuga, per donar-los la benvinguda a la capital alturgellenca en nom del Consistori en un petit acte que ha tingut lloc al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.

La jornada ha continuat amb una ruta guiada, elaborada expressament per l’ocasió, per donar a conèixer diferents espais i serveis municipals a aquestes persones que han arribat a la Seu d’Urgell per viure-hi. Així, han conegut de primera mà, a través dels diferents tècnics i tècniques municipals l’Oficina de Turisme i l’Espai Ermengol, la Biblioteca Sant Agustí, el centre cultural Les Monges, l’Escola d’Adults i l’Escola Oficial d’Idiomes i la zona esportiva municipal. A més, també se’ls hi ha lliurat en mà en plànol amb informació d’altres recursos d’interès ciutadà.

L’objectiu d’aquesta activitat del Pla Educatiu d’Entorn és afavorir la inclusió dels alumnes i famílies nouvinguts a la ciutat.