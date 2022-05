Campanya per donar a conèixer els nous drets i obligacions derivats de la Llei de protecció de dades

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), posa en marxa una campanya de sensibilització per donar a conèixer alguns dels canvis que implicarà la nova Llei Qualificada de Protecció de Dades Personals (LQPD) que entra en vigor el 17 de maig de 2022. Aquesta iniciativa s’inscriu en el marc de la política comunicativa de l’APDA, que vol conscienciar la ciutadania de la importància de la correcta gestió de les dades personals, dels nous drets i obligacions que implicarà la llei, així com del paper de l’APDA en el procés d’adaptació de la ciutadania, empreses i institucions a aquest nou marc normatiu.

La campanya, porta per lema “Junts les fem segures”, per ressaltar el valor de tenir cura de les dades personals i aporta diferents punts de vista sobre aspectes rellevants dels canvis que suposarà la nova legislació en el dia a dia. La cap de l’Agència, Reshma Harish Punjabi, destaca que “l’APDA és una entitat oberta i propera, que es posa a disposició de la ciutadania per ajudar a prendre consciència dels drets i deures de la nova llei i ajudar-los en la transició.”

Aquestes càpsules, realitzades amb un to distès i proper a través de testimonials, recullen consells i reflexions fets des de diferents àmbits sobre alguns dels aspectes rellevants de la LQPD. El paper del delegat de protecció de dades (DPD), la responsabilitat proactiva o alguns gestos senzills per millorar la seguretat i les rutines de treball, són alguns dels temes tractats en aquestes petites càpsules informatives.

Aquesta acció se suma a altres activitats impulsades per l’APDA destinades a ajudar a esclarir les noves obligacions, com la publicació a la web www.apda.ad, de la guia informativa amb els principals canvis que suposarà la nova normativa de protecció de dades. Aquesta ha estat la primera d’una sèrie de publicacions que l’entitat està difonent per tal de proporcionar el màxim nombre possible d’eines d’acompanyament als responsables de tractament de dades personals i a totes les persones que hi estiguin interessades.

La web de l’Agència també s’ha adequat per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Per aquest motiu, aquests darrers mesos ha fet una posada a punt i ha redissenyat la seva estructura, per fer-la més intuïtiva i atractiva.

A la web, hi destaca l’apartat de “Designació del Delegat de Protecció de Dades” que correspon a una de les obligacions noves que hauran de complir totes les administracions públiques i algunes empreses privades, en funció del tipus de tractament que facin i de les característiques de la dades que treballin. També s’ha inclòs un apartat per a usuaris amb previsió que molts tràmits es puguin fer de manera digital a través de la pàgina web. Aquestes novetats seran operatives un cop entri la llei en vigor, el proper 17 de maig.

L’APDA també ha impulsat els darrers mesos diversos cursos formatius i xerrades per tal de difondre les principals novetats legislatives.