Edgar Montellà, primer contacte amb el nou vehicle a la Pujada a Arinsal

Aquest cap de setmana el CAAM, el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya de l’ACA, donava el tret de sortida a la nova temporada amb la Pujada a Arinsal, amb dos dies consecutius de competició. Edgar Montellà ha debutat en la competició d’aquest diumenge amb un “vehicle totalment diferent al que havia pilotat fins ara. «Molt, molt divertit, el cotxe, tot i que les primeres passades no m’hi trobava, però després he canviat completament la conducció i he entès el que demana aquesta tipologia de cotxes, anant més de costat. He anat rebaixant els temps a cada màniga, rebaixant els temps fins arribar molt al límit”, manifestava Montellà.
I és que l’encampadà ha passat de marcar 2:49.22 a la primera crono i finalitzar catorzè escrach, a 2:47.01 a la tercera, finalitzant dotzè de la general i setè del grup 5. “Aquest any, amb el car cross, competeixo amb un cotxe totalment diferent al que tenia fins ara però, en el CAAM, estem tots dins la mateixa categoria, és a dir, estem tots junts amb els speed cars”, assenyalava el pilot.
I és que Montellà es planteja aquesta temporada d’una forma radicalment diferent a les anteriors “avui l’objectiu era sortir i provar el cotxe i adaptar-me el més ràpidament possible”
La competició, que també puntuava per al campionat francès, ha tingut com a vencedor absolut al català Jordi Vilardell, del Moto Club Manresa, amb un NP03 del grup 7. El millor de categoria 5 ha estat l’andorrà Joan Gil, amb un S3 EVO.
Propera cita del CAAM, el 27 de juny amb la pujada a Arcalís per a seguir el 25 de juliol a la Peguera i finalitzar el 26 de setembre a Beixalís.
El nou vehicle
Aquest any, Edgar Montellà ha apostat per un car cross de la marca YACAR, que compta amb una potència de 600cc (uns 130cv). Aquest car cross puntua en categoria “Sport”.
Després que la passada temporada l’andorrà tornés al circuit espanyol de muntanya Autohebdo Sport amb victòria en classe 11 i el subcampionat en la classe 3, aquest any l’Edgar aposta per la polivalència: “Amb el Yacar podem córrer tant a les curses de muntanya d’Andorra del CAAM, com en el campionat espanyol, així com les GSèries o en circuit de terra. Al portar tants anys corrent, el fet de tenir un vehicle molt diferent i amb tantes possibilitats, és una motivació afegida”