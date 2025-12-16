Roger Puig torna al top-10 amb un destacat 9è lloc al descens de Santa Caterina

L’esquiador andorrà de paraalpí, Roger Puig, ha tornat a signar una gran actuació a la Copa del Món, finalitzant 9è en el descens disputat aquest dimarts, a Santa Caterina, en una jornada marcada per una nevada lleugera i poca visibilitat, factors que han incrementat la dificultat del traçat. Puig ha afrontat la cursa amb més decisió que en l’entrenament de dilluns, especialment al mur inicial, on ha mostrat una línia molt agressiva que li ha permès marcar el 5è millor temps parcial. En el pla central, l’andorrà ha mantingut una velocitat molt alta, arribant fins als 119 km/h, i ha registrat el 7è temps parcial.
Un petit error al mur final li ha fet perdre algunes posicions, marcant el 12è parcial en aquest últim sector, però el còmput global li ha permès assegurar una 9a posició final, confirmant un nou top-10 en una de les disciplines més exigents del circuit. Amb aquest ja suma 22 top 10 en la Copa del Món.
Amb aquest resultat, Roger Puig suma 29 punts més a la classificació general de la Copa del Món, arribant ja als 127 punts, fet que el situa provisionalment en la 6a posició del rànquing overall, confirmant la seva regularitat i solidesa aquesta temporada.