L’andorrana Désirée Guirao, nominada als Premis Gaudí 2026 per “Sorda”

L’Acadèmia del Cinema Català ha anunciat les nominacions dels XVIII Premis Gaudí, amb la celebració de la gala prevista per al diumenge, 8 de febrer, al Gran Teatre del Liceu, a Barcelona. Entre les candidatures hi figura l’andorrana Désirée Guirao, nominada a Millor vestuari (juntament amb Angélica Muñoz) per la pel·lícula “Sorda”, escrita i dirigida per Eva Libertad. “Sorda” suma 10 nominacions i està protagonitzada per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes.
Trajectòria destacada de Désirée Guirao:
La nominada va iniciar-se al cinema com a ajudant de vestuari al film “El Orfanato” (2007), dirigida per J.A. Bayona (amb Belén Rueda com a principal protagonista).
Va treballar a “Red Lights / Luces rojas” (2012), dirigida per Rodrigo Cortés, amb Robert De Niro i Sigourney Weaver.
Désirée Guirao és la responsable de disseny de vestuari de “La hija de un ladrón” (2019), dirigida per Belén Funes, amb Greta Fernández i Eduard Fernández.
La seva primera pel·lícula com a dissenyadora de vestuari va ser “Vulcania” (2015), dirigida per José Skaf, amb José Sacristán, Aura Garrido i Ginés García Millán.
D’altra banda, en televisió, va vestir Candela Peña a la sèrie “Maricón Perdido”.
També ha treballat en publicitat per a marques com Nike, Coca-Cola, San Miguel, Heineken o Wix.com.
Així mateix, val a dir que, Désirée Guirao, al Principat d’Andorra, ha estat jurat del Festival Ull Nu.
S’ha de destacar que, el seu germà, Emilio Guirao és director de fotografia (DP a “Vulcania”), director de fotografia del documental “Invisibles” (2007), amb peces dirigides per cineastes com Isabel Coixet i Wim Wenders, entre d’altres.